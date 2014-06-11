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Dünya

IŞİD, Irak ile Suriye sınırını böyle geçti

Suriye'nin Irak ile sınır kenti olan Deyr Ez-Zor'u elinde tutan IŞİD, Irak sınırını dozer ve kamyonlarla geçti

11 Haziran 2014 19:07

Ahmet Küçük

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), Irak ile Suriye arasındaki sınırın bir bölümünün kamyon ve dozerlerle kaldırdığı iddia edildi.

Irak ve Suriye’de eylemlerini gösteren IŞİD’ın Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün toprakları içerisinde şeriata dayalı bir devlet kurmak istemesiyle biliniyor.

Suriye’de Mumbuc, petrol zengini Rakka ve Irak sınırına yakın Deyr Ez-Zor kentlerini elinde tutan IŞİD, Irak’ta da Anbar eyaletindeki Felluce ve Ramadi şehirlerinde etkisini sürdürürken, son olarak Musul kentinde kontrolü ele geçirmişti. 

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