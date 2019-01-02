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Politika

Irak Cumhurbaşkanı yarın Ankara'ya geliyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı

02 Ocak 2019 14:46

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI, Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Berham Salih\'in resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye\'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Salih’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları öngörülmektedir. Görüşmeler sırasında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkânları da değerlendirilecektir. Ayrıca ziyaret çerçevesinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır\" denildi.
 

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