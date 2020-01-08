Irak Başbakanlık Ofisi: İran, ABD üslerine saldırıdan önce bize bilgi verdi

Irak Başbakanlık Ofisi, İran'ın ülkedeki ABD üsselerine düzenlediği saldırıdan önce kendilerini sözlü olarak bilgilendirdiğini açıkladı.

İran Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ofisinden yapılan açıklamada İran’ın dün geceki saldırılardan önce kendilerine sözlü olarak bilgi verdiğini belirtildi. Açıklamada, Irak’taki Amerikan askerlerinin hedef alınacağını öğrendiklerini ancak Tahran’ın hangi noktalara saldıracağına dair bilgi vermediğini söyledi. Saldırıdan haberdar olur olmaz Irak güçlerini uyardığını söyleyen Başbakanlık, Irak veya koalisyon güçlerinden yaralanan asker olmadığını belirtti.

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Açıklamada Abdülmehdi'nin bir 'açık savaşın' önüne geçmek için müttefiklerle iletişime geçtiği belirtildi.