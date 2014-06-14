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Dünya

Irak Başbakanı Maliki'den firar eden askerlere idam tehdidi

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, IŞİD'e karşı üniformalarını çıkartıp, kaçan askerlerin, Sünni-Şii ayrımı yapılmadan idam edileceğini söyledi

14 Haziran 2014 21:12

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Irak halkına birlik çağrısında bulundu.

Maliki, Bağdat'a 100 kilometre mesafede Musul yolu üzerinde yer alan stratejik bir kent olan Samarra'nın önemine vurgu yaptı.

Salahaddin vilayetindeki Samarra'da görevli subaylara seslenen Maliki, "Gönüllü gruplar birkaç saat içinde ulaşacak ve Samarra hainlerin ayak bastığı topraklara doğru harekete geçmek için kalkış noktası olacak" diye konuştu.

 

'Ordu planlanmış bir tuzağa düştü'

 

Irak ordusunun yaşanan gelişmelerde düştüğü duruma değinen Maliki, "Ordunun silah ve techizat bakımından bir eksiği yoktu ancak belli odaklarca planlanmış bir tuzağa düştü" ifadesini kullandı.

Maliki, yaşanan çatışmalar dolayısıyla kimi yerlerde dağılarak firar eden askerleri de uyardı ve "Ordudan firar edenler dönmemeleri durumunda idam da dahil sert cezalara çarptırılacak" şeklinde konuştu.

IŞİD'in geçtiğimiz günlerde Musul'a düzenlediği saldırının ardından çok sayıda Iraklı asker, üniformalarını çıkarıp sokağa attıktan sonra kaçmıştı.

Bir süredir çatışmaların yaşandığı Irak'ta, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgüt militanları ve bazı aşiret güçlerinin, en büyük kentlerden Musul ile Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tıkrit'in yanı sıra bölgedeki bazı yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiği açıklanmıştı.

 

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Irak Başbakanı, yerlerini terk eden askerlerin yerlerine dönüp savaşmaya başlamamaları halinde idam cezasına çarptırılacağını da kaydetti

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