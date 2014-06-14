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Dünya

Maliki: Mücadele yeni başlıyor, IŞİD'in kökünü kazıyacağız

Irak Başbakanı, yerlerini terk eden askerlerin yerlerine dönüp savaşmaya başlamamaları halinde idam cezasına çarptırılacağını da kaydetti

14 Haziran 2014 15:53

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, ordunun Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşısında yenildiğine dair söylemlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi, silahını bırakıp kaçanların idamla cezalandırılacağını duyurdu.

Samarra kentinde orduyu teftiş ettiği sırada üst düzey komutanların yer aldığı basın toplantısında konuşan Maliki, IŞİD ve El Kaide Irak topraklarından silinene kadar mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Irak ordusunun hezimete uğradığına dair medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Maliki, “Ne kadar sürecek bilemiyorum ama köklerini kazıyacağız, bunu yapmadan rahat etmemiz mümkün değil” dedi.

Maliki bazı bölge ülkelerinin ve Irak içindeki unsurların IŞİD'ın kazandığını düşünerek büyük hata yaptığını belirtti ve Irak ordusunun kesinlikle yenilmeyeceğini ifade etti. 

Irak ordusunun yeniden yapılandırılacağını söyleyen Maliki, “Ordu IŞİD’e karşı savaşmaya inanan unsurlarla beraber tekrar şekillenecek” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, yerlerini terk eden askerlerin yerlerine dönüp savaşmaya başlamamaları halinde idam cezasına çarptırılacağını da kaydetti.

Maliki, hiçbir zaman ‘IŞİD’in iddia ettiği ve istediği gibi’ mezhepçi olmadıklarını belirterek, “Artık Şii, Sünni gibi lafları bırakın Iraklılardan bahsedin” sözlerini kullandı.

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