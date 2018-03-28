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Dünya

Irak Başbakanı Haydar el İbadi: Sincar'a takviye askeri güç gönderdik

"Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyiz"

28 Mart 2018 01:13

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, PKK'nın çekildiği Musul'un Sincar İlçesi'ne takviye askeri güç gönderdiklerini  açıkladı.  Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir ülkenin bayrağına izin vermeyeceklerini söyleyen İbadi,  ilçede Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına da izin vermeyeceklerini ifade etti.

TIKLAYIN-PKK'nın Sincar'dan çekileceği duyuruldu

Sputnik'te yer alan habere göre, İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.

"Müsamaha göstermeyiz"

İbadi, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz" şeklinde konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen İbadi, "Türkiye Başbakanı, Irak'ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti" dedi.

"Karada yabancı askeri güç bulunmuyor"

Irak'ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine İbadi, "Karada hiç bir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancı askeri üslerin denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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