Ipsos Araştırma: "Zor günleri geride bıraktık" diyenlerin sayısı yüzde 38'e yükseldi

Araştırma şirketi Ipsos, Koronavirüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili yaptığı anketini verilerini paylaştı. Ankete göre, "Mücadele kötü gidiyor" diyenlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 38’e geriledi. "Zor günleri geride bıraktık" diyenlerin oranı ise yüzde 18’den yüzde 38’e yükseldi.

IPSOS tarafından Milliyet gazetesi için yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, Gidişata dair olumsuz bakışta düzelme var. Mücadele kötü gidiyor diyenlerin oranı yüzde 60’tan yüzde 38’e geriledi. Zor günleri geride bıraktık diyenlerin oranı ise yüzde 18’den yüzde 38’e yükseldi. Haziranın ilk haftasına baktığında daha iyimser hissedenlerin oranı mart sonuna kıyasla 5-6 kat artmış durumda.

Sokağa çıkma zamanlarındaki farklı kısıtlamaların tamamen kalkması gerektiğini düşünenlerin oranı ancak yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

Yüzde 50 etkinlikler başlamalı diyor

Yine tiyatro, opera, bale ve konser gibi etkinliklerin herhangi bir kısıtlama olmadan yeniden başlamasına destek verenlerin oranı da yüzde 10 civarında. Yüzde 40’a yakın bir kesim bu etkinliklere yönelik yasakların aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken geri kalan yüzde 50’lik kesim önlemlerimizi alarak etkinliklere yeniden başlamalıyız diyor. Burada da normalleşmenin kademeli olması gerektiğine dair kanaati net olarak görüyoruz.