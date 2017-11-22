İpsala'da belediye meclis üyesi Ak Parti'den istifa etti

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin İpsala İlçesi Belediye Meclisi\'nin Ak Partili üyesi Nuri Kavakkorulu partisinden istifa etti.

İpsala Belediyesi\'nin Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Nuri Kavakkorulu, yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini bildirdi. Kavakkorulu, 2014 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti\'den belediye meclis üyesi seçildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Ak Parti\'den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşıyorum. Bundan sonraki belediye meclis üyeliği görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Parti üyeliğinden istifa nedenimi şu gerekçelerle sizlere açıklama gereği duydum. Belediye meclis üyeliğine seçildiğim daha üç ay sonra karşılaştığım yanlışlıklar, belediye arazilerine çek ile ihale edilmek istemesi, belediye otelinin de içinde bulunduğu Cumhuriyet Pasajı\'nın yıkılarak yeni yapılan Pazar yerine kadar olan o müthiş alanın, meydanın yüzde 30’u belediyeye yüzde 70’i yüklenici firmaya kalma şartı ile ihale edilmesi gibi konular. Karayokuş mevkiinde ana yola yakınlığı ile gümrük kapısına ulaşım kolaylığı ile bilinen o arazinin kasabımıza gelecek bir yatırımcıya değil de çeltik deposu olarak yapılmasına üstelik bunu yaparken de bir kuruşunun dahi hesap sorulamadığı yöntem olan şirket kurularak yapılmasına, İpsala Belediyesi\'nin trilyonluk araç parkına rağmen fen işleri bütçesinden ayrılan iş makinesi kiralama giderleri belediyenin mühendis, usta ve işçi varlığına rağmen yol işlerinde, su işlerinde 4 ustaya harcanan paralar, belediye içme suyu depolarından kendisinin de, yabancıların da istediği gibi su almaları tarımsal amaçlı depolarla dahi su almaya çalışmaları, pazar yeri dükkanlarının satışa çıkarılması, kasaplar halinin müttehitlere servis edilmesi, hem festival yeri hem harman yeri olarak yapılan festival alanının çiftçi arkadaşlara malı koymak için dahi verilmemesi festival alanındaki kafenin kendi tercihi ile birilerine servis edilmesi.\"

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