İple yazılan ilk Kur’an Guinness'e aday

Başakşehir Belediyesi, Suriyeli Mohammed Maher Hadri’nin, iplerle bez üzerine işlediği Kur’an-ı Kerim’i Ramazan ayında vatandaşlarla buluşturdu.

Ramazan ayı süresinde Sular Vadisi’nde kurulan stantta sergilenecek iplerle işlenen, kontrol edilmesi ve ciltlenmesi 12 yıl süren Kur’an-ı Kerim Guinness rekorlar kitabına da girecek.

Başakşehir Belediyesi’nin bir ilke daha imza atarak ilçe sakinleriyle buluşturduğu sanat eseri, Suriyeli bir terzi olan Mohammed Maher Hadri tarafından hazırlandı. Sanatçı Ramazan ayı süresinde eserini Sular Vadisi’nde sergiliyor, çalışmasını ilçe sakinlerine anlatıyor. Dünya’da iplerle işlenen ilk Kur’an-ı Kerim olma özelliği taşıyan eser, altın renkli, özel bir ip ile siyah bez üzerine işlenmiş. Bu özelliği ile Guinness rekorlar kitabına da girecek olan çalışmanın harflerin işlenmesinde ise altın renkli, özel bir ip kullanılmış. Sanatçı, Ramazan ayı süresinde standa ip Kur’an-ı Kerim dışında hattat titizliğinde hazırladığı farklı eserlerini de sergiliyor. Mohammed Maher Hadri, aynı zamanda standı ziyaret edenlere isimlerini özel makinesinde iplerle işleyerek veriyor.

Ciltlenmesi 2 yıl sürdü

Suriyeli Mohammed Maher Hadri, çalışmaya 2000 yılında tasarım yaparak başladığını belirterek, ‘’12 cilt olarak tasarım yaptıktan sonra, bez üzerine iplikle Kur’an-ı Kerim ayetlerini yazmaya başladım. Her bir ciltte 2,5 cüz oluşturdum. Boyu 80, eni 60 santimetre olan sayfaların üzerine Kur’an-ı işleme işi 8 yılımı aldı. Sonra başa dönerek harf harf kontrol ettim. Sonra işlediğim bu sayfalar üç değerli İslam Âlimi tarafından (Şeyh Ahmet Enis, Mustafa Celleddin, Muhammed Habeş) 2 yılda defalarca kontrol edildi ve onaylandı. Hocaların kontrolünden sonra 2 yıl da ciltlerin yapımı sürdü. Her bir cilt 15 kilogram geliyor. Harflerin işlenmesinde altın renkli, özel bir ip kullandık. 12 yılın sonunda çok arzu ettiğim esere kavuştum.” açıklamasını yaptı.