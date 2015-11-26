IPI: ‘Siyasal yararları’ gözetmek gazetecinin değil, siyasetçilerin işi!

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün “MİT TIR’ları” soruşturması kapsamında tutuklanmasını kınadı. Enstitü, "‘Siyasal yararları’ gözetmek gazetecinin değil, siyasetçilerin işidir. Bilinmesinde kamu yararı bulunan belgeleri temin etmek ve açıklamak ise tam da gazetecilerin işidir" ifadesini kullandı.

Dünyanın en köklü basın özgürlüğü örgütlerinden olan ve 120 ülkede üyeleri bulunan IPI’ın, Türkiye Ulusal Komitesi tarafından yayınlanan basın açıklaması şöyle:

“Dündar ‘gazetecilik yargılanıyor’ diyerek girdiği duruşma salonundan çıktığında, gazetecilik tutuklanmıştı.

İki gazeteci, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamanın yanı sıra silahlı örgüte üye olmakla suçlanıyor.

‘Siyasal yararları’ gözetmek gazetecinin değil, siyasetçilerin işidir.

Bilinmesinde kamu yararı bulunan belgeleri temin etmek ve açıklamak ise tam da gazetecilerin işidir.

Gazeteciler olarak biz, gazetecilik yapan Dündar ve Gül'ün yanındayız.

Terör, silahlı örgüt üyeliği ve casusluk gibi suçlamaların gazetecilerin yargılanmasında kullanıldığı Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğü kara bir gününü daha yaşamıştır.

Dündar ve Gül'ün en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmasını diliyor, yetkilileri bunu sağlayacak reformları ivedilikle gerçekleştirmeye davet ediyoruz.”