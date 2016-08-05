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Yaşam

iPhone'u cebinde patladı!

Dağ bisikletçisi Gareth Clear'in gezisi sırasında arka cebinde bulunan iPhone'un patlamasıyla bacağında 3. derece yanık oluştu

05 Ağustos 2016 00:38

Avustralya'nın Manly Dam adlı bölgesinde bisikletiyle dolaşan 36 yaşındaki dağ bisikletçisi Gareth Clear'in arka cebinde olan cep telefonu iPhone'un patlamasıyla bacağında üçüncü derece yanık oluştu.

TheLADbible'da yer alan habere göre, gezisi sırasında bir anda tepetaklak düşen Gareth Clear kalktığında hissettiği yanma hissinin ardından, baldırından duman çıktığını fark etti. Gareth can havliyle telefonunu cebinden çıkarmayı başardığında, şortunda kocaman bir delik vardı.

Cebinde patlayan telefonun etkisiyle bisiklet şortu ve derisini yanan Gareth; “Birden bir duman fark ettim; beraberinde de sanki birisi kocaman bir buz kütlesini bacağıma yapıştırmışçasına yanma hissi... Çok acı vericiydi." açıklamasında bulundu.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gareth, deri nakli için birkaç gün daha hastanede kaldı.

Apple ise, Gareth'a ulaşıp şirket olarak bu meseleyi incelediklerini söyledi ve henüz başka bir açıklama yapmadı.

 

 

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