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Bilim / Teknoloji

İPhone'dan ideal şarap uygulaması

iPhone, kullanıcılar için 'Brush' adlı bir uygulamayla, seçilen cevaplarla aramayı daraltarak ideal şarabı kullanıcılara sunuyor

14 Aralık 2012 22:00

iPhone, kullanıcılar için "Brush" adlı bir uygulama ile ideal şarap hizmeti sunuyor.

Özel birine bir şişe şarap göndermek ya da misafirlerinize şarap ikram etmeye yardımcı "Brush" uygulaması, seçilen cevaplarla aramayı daraltarak ideal şarabı kullanıcılara sunuyor. Ayrıca bu uygulama üzerinden yorum yapabilme imkanı da tanıyor.

Ayşe Zeynep Güldiken'in gq.com.tr'de yer alan haberine göre, Amerika'daki kullanıcıların diğer bir avantajı ise, "Blush", aynı zamanda seçtiğiniz şarabı bulunduğunuz şehirde hangi kavdan alabileceğinizi de size söylüyor.

Türkiye'de bu tarz bir uygulama henüz piyasaya çıkmadı.

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