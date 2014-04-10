iPhone'da yeni fenomen Monument Valley

Yeni çıkmış bir oyunun aniden Apple'ın uygulama mağazasında üst sıraya çıkması oldukça ender görülen bir durum, özellikle de bu oyun ücretli ise. "Monument Valley" ücretli olmasına karşın hızla listede üst sıraya çıktı.

Oyunu Londra merkezli Ustwo stüdyosundan sekiz kişilik bir takım geliştirdi. Yeni çıkan uygulamalar listenin üstüne yavaşça çıkarken "Monument Valley" satışa çıktığı 3 Nisan'dan neredeyse hemen sonra üst sıralara çıkmayı başardı.

Ressam M. C. Escher'ın kaleminden çıkan bulmaca oyunu hem oyun eleştirmenlerinden hem de oyuncuların kendisinden olumlu geri dönüşler alıyor.

Apple'ın Türkiye uygulama mağazasında 8,49 lira olan uygulamanın satışında Ustwo yaygınlaşmakta olan bir iş modelinden de kaçınmış. Çoğu mobil oyun geliştiricileri oyunlardan ilk indirmede ücret almıyor ancak oyun içerisinde ek güçler, araçlar veya silahlardan ücret talep ediyor.

"Monument Valley" oyununun baş tasarımcısı Ken Wong, kullanıcıları kendisine aylarca bağlayan bir oyun yerine eğlenceli ve kısa bir oyun ortaya çıkarmaya odaklandıklarını söyledi.

Wong açıklamasında, "Belli bir oyuncu kitlesini tatmin etmemiz gerektiğini düşündüğümüzden oyunu ücretsiz yapmadık ya da oyunun tasarımında değişikliğe gitmedik." dedi. Çoğu oyuncu "Monument Valley" oyunun üç saat içerisinde bitiriyor.

Oyuncular daha fazla seviyenin eklenmesin istiyor ki Ustwo bunu zaten planladıkları bir şey olduğunu belirtiyor. Ancak oyunun yapımcısı Dan Gray takımının abartıya kaçmayacağını ifade ediyor.

Gray açıklamasının devamında, "Bu noktada kendisimizi sınırlandırmalıyız. Daha fazla para kazanmak için içerikler üretme tuzağına düşmemeliyiz. Biz ilk etapta kendi kendine yeten ve özünde güzel bir şey yapmak için yola çıktık. Seviye üzerine seviye getirerek patikanın aşağısına düşmek istemiyoruz." dedi.

Oyuncuların istediği bir şey daha: Oyunun Android versiyonu. Oyunu geliştiren takım, "Monument Valley" oyununun Unity Technologies'in kodlama teknolojisi ile üretildiğini belirtiyor ki bu Ustwo'ya oyunun Android versiyonunu kısa bir sürede yaratmasını oldukça kolaylaştırıyor. Oyunun Android versiyonu bu ayın sonunda gelebilir.

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