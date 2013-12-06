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Bilim / Teknoloji

iPhone'a yeni rakip geldi; çift ekranlı YotaPhone satışa çıktı

Ön ve arka yüzünde birer ekranı bulunan Rus yapımı akıllı telefon YotaPhone satışa sunuldu

06 Aralık 2013 14:37

Rusya merkezli akıllı telefon üreticisi Yota’nın çift ekranlı akıllı telefonu YotaPhone satışa çıktı. Hem ön tarafında, hem de arka tarafında 4.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, LCD ekran ve gözleri yormadan görüntüleme sağlayan ve e-kitap okuyucularında kullanılan E Ink ekranını  bir araya getiriyor. YotaPhone, Rusya'da yaklaşık 600 Dolar ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde de 499 Euro fiyatla satışta sunuldu.

Ön tarafında 4.3 inç büyüklüğünde ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana, arka yüzeyinde ise yine 4.3 inçlik ancak 200 ppi değerinde E Ink ekrana sahip YotaPhone ayrıca, sahip olduğu E Ink ekran güç çok daha az enerji tüketiyor. YotaPhone bu sayede kullanıcısına, e-kitap okuyucusunu sürekli yanınızda taşımasına yardımcı oluyor. Gücünü 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden alan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. Almanya, Fransa, Avusturya ve İspanya’da satışa sunulan YotaPhone, Ocak ayında İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Kıbrıs’ta da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Zaman gazetesi de Rusya’nın sivil ve askeri teknoloji ürünlerinin üretimine ve ihracatına yardımcı devlet kuruluşu Rostehnologiya (Rosteh) Başkanı Sergey Çemezov'un, iPhone'a rakip olarak gösterilen YotaPhone’u Başbakan Dimitri Medvedev’e hediye ettiği haberini verdi. Teknolojiye düşkünlüğü ile bilinen Medvedev, “Apple gerildi mi?” sorusunu yöneltti. Çemezov da cevaben, “Bizim telefonumuzun avantajı iki ekranı var. Biri siyah beyaz, diğeri ise LCD ekran. E-Ink olan siyah beyaz ekran neredeyse hiç pil kullanmıyor.” dedi. Yeni akıllı telefonu Medvedev’e tanıtan Çemezov, YotaPhone’un yüzde 100 Rus icadı olduğunu söyledi. Singapur’daki tesislerde telefon üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Rosteh Başkanı, “Akıllı telefon 5 ayrı yenilikçi Rus patentiyle üretilmekte ve dünyada benzeri bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

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