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Bilim / Teknoloji

iPhone'a koklama özelliği geliyor

ChatPerf adlı şirketin ürettiği ve içinde belli bir koku bulunan USB çubuğu telefona takıldığında, ekranda bir tuş beliriyor ve tuşa bastığınızda koku ortaya çıkıyor

14 Mayıs 2013 14:16

Mobil teknolojinin duyularımıza kazandıracağı tecrübeye yakın zamanda koku alma da katılalabilir. Google’ın arama sonuçlarını koklamanızı sağlayan 1 Nisan şakası bir tarafa, Japon bir şirket akıllı telefonlarda koku almayı mümkün kılmak istiyor.

ChatPerf adlı şirket, 30-pin bağlantı cihazıyla iPhone’a bağlanacak bir USB çubuğu üretti. İçinde belli bir koku bulunan USB çubuğu telefona takıldığında, ekranda bir tuş beliriyor ve tuşa bastığınızda koku ortaya çıkıyor. Mashable’ın haberine göre, şirket ürünü yakın zamanda Android telefonlara da uyarlayacak.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, kokulu USB çubuğunun arkasındaki fikir, akıllı telefonlarla fotoğraf ve sesli mesajlar göndermenin yanı sıra, mesaj içeriklerine koku da eklemek. Bazıları, özelliğin oyunlara farklı bir hava katabileceğini düşünüyor.

ChatPerf, çeşitli kokuların yanı sıra, yeni fikirler ortaya koyulması için yazılım geliştirme kiti sunacak. Bu aşamadan sonra akla gelen soru, yeniliğin ne kadar ilgi göreceği. Tokyo Üniversitesi araştırmacılar, Nisan başında yaptıkları açıklamada kokulu televizyon geliştirdiklerini duyurmuştu.

Ekranın farklı noktalarından çeşitli kokular saçan teknoloji, sinemalarda ilgi görmeyen bir girişimin devamı niteliğini taşısa da, film akışını yakalamakta ne kadar başarılı olacak bilinmez. ChatPerf, televizyonlarda olmasa ilginç aksesuarlara düşkün tüketicilerin dikkatini çekebilir.

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