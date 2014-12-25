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Bilim / Teknoloji

iPhone tasarım farklılığına gitti, 6S mini geliyor

iPhone 6, iPhone 6 Plus'ın yanında yer alacak yeni telefonun adının ise iPhone 6S mini olacağı belirtiliyor

25 Aralık 2014 11:57

Apple, 6'ncı nesil iPhone modellerinde tasarım farklılığına gitti, hatta bunun yanında, zaten büyüyen ekranının dışında, kullanıcılara daha büyük ekranlı "Plus" modelini sundu. 5'inci nesilde de benzer bir farklılık deneyerek "ucuz yollu" cebi iPhone 5C'yi tanıtmıştı. Açıkçası Apple'ın, Steve Jobs'u kaybettikten sonra yeni dönemde "deneysel" çalışmalarda bulunduğunu söylesek yanılmış sayılmayız. Kaldı ki, bu konuda fanlar da ikiye ayrılmış durumdalar.

Kimileri bu yenilik çalışmalarının takipçisiyken, kimileri ise Apple CEO'su Tim Cook'un yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Ancak görünen o ki, bu tip çalışmalar sürecek. Gelen yeni haberler Apple'ın "yine" yeni bir model üzerinde çalıştığını söylüyor.

Görünüşe göre Apple, 2015 yılında yeni bir iPhone modeliyle daha karşımızda olacak. iPhone 6, iPhone 6 Plus'ın yanında yer alacak yeni telefonun adının ise iPhone 6S mini olacağı belirtiliyor. 4 inç ekran boyutunda olacak olan iPhone 6S mini, tasarım olarak da yeni nesil iPhone'lara benzeyecek.

iPhone 6S mini modeliyle, IPhone 5 boyutuna geri dönerek mini cepler kategorisinde de yer almaya hazırlanan Apple, bu yeni cebini 2015'in ikinci yarısında sunması bekleniyor. Hatta bizim tahminimiz bu tanıtımın eylül ayına sarkacağı yönünde.

 

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