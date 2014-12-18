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Yaşam

Gençleri tapınağa çekmek için iPhone veriyorlar

Bölgenin ünlü keşişlerinden olan Phra Kru Sitthi Dhamma, 'iPhone 6 vermek tapınağın gençleri çekmek için bir stratejisi. Bu yolla gençler buraya gelip vaazları dinleyecekler' dedi

18 Aralık 2014 14:42

Tayland'ın Phitsanulok şehrindeki budist Wat Ratchaburana tapınağının rahipleri yeni yıl kutlamalarına giden ama tapınağın önünden bile geçmeyen gençleri tapınağa çekebilmek için 300 bin baht (yaklaşık 10 bin dolar) para ve 5 tane de yeni model akıllı telefon ödülü verecek.

Doğan Haber Ajansı'ndan Kenan Karadeniz'in haberine göre, Bölgenin en ünlü keşişlerinden olan Phra Kru Sitthi Dhamma yaptığı açıklamada “iphone 6 vermek tapınağın gençleri çekmek için bir stratejisi. Bu yolla gençler buraya gelip vaazları dinleyecekler ve Dhamma öğretileri ile zihinleri temizlenecek” dedi.

 

 

 

 

ETİKETLER

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