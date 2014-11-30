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Bilim / Teknoloji

iPhone sahipleri 1000 lira kazanabilir

BlackBerry, teknoloji devi Apple’dan vazgeçen kullanıcılara 1000 lira ödeme yapma kararı aldı

30 Kasım 2014 20:46

Her geçen gün artan rekabet ortamında hayatta kalmaya çalışan şirketler yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalıyor. Bu stratejilerden bazıları ise oldukça ilginç olabiliyor. Bunlardan birisi de BlackBerry tarafından alınan yeni karar ile ortaya çıktı. Apple kullanıcılarının cihazlarından vazgeçip kendi cihazlarını kullanma şartı ile 1000 TL para ödeme kararı aldığını açıkladı.

Kampanya kapsamında şirketin amacı, iPhone kullanıcılarının BlackBerry’nin amiral gemisi Passport’u kullanmaya ikna etmek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iPhone 4S, 5C, 5S ve iPhone 6 sahiplerine cihazlarını teslim etmeleri durumunda 550 dolara kadar ödeme yapacak olan şirket bunun için BlackBerry Passport’u satın aldığını ispatlaması gerekiyor.

Sadece ABD ve Kanada bölgelerinde geçerli olan kampanya 1 Aralık itibariyle 13 Şubat 2015’e kadar devam edecek.

 

 

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