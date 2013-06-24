iPhone kullanıcıları zombiye dönüştü

Finlandiyalı cep telefonu devi Nokia, reklamlarında Apple’ı hedef almaya devam ediyor. Lumia 925 modeli için hazırlanan reklamda, iPhone kullanıcıları zombi olarak gösteriliyor.



Nokia, reklam stratejisinde Apple’ı hedef almaya devam ediyor. Finlandiyalı şirket, yeni amiral gemisi olan Lumia 925 için hazırlanan reklam videosunda, iPhone kullanıcıları için ‘zombi’ benzetmesi yaptı.

Reklamda, iPhone kullanıcıları amaçsız bir şekilde etrafta dolanan, kırmızı gözlere ve bembeyaz surata sahip zombiler olarak gösteriliyor.

iPhone’un flaş özelliğine gönderme yapan reklamda, flaş kullanarak fotoğrafı çekilen herkes zombiye dönüşüyor. Reklamda zombilerden sakınmaya çalışan kişinin de zombiye dönüşeceği izlenimi veren sonun ardından, Lumia 925 için ‘Her ışıkta en iyi fotoğrafları çekin. Hatta flaş bile olmadan’ ifadesi kullanıldı.

iPhone 5, ışık kaynağına dönük fotoğraflarda morluk belirdiği için eleştirilmişti. Lens ve görüntü teknolojileriyle modellerini öne çıkaran Nokia, Lumia 925 ile ışıksız ortamlarda bile en kaliteli görüntüyü yakalamayı vaat ediyor.

Nokia, Ekim 2012’de yayımladığı reklamda da iPhone’un ‘renk seçeneği sunmamasını’ eleştirmişti. Samsung, Apple’ı iki kez reklamlarında hedef alan bir diğer akıllı telefon üreticisi olmuştu.