iPhone kullanıcıları sahte şantajlarla kandırıldı

Bazı iPhone kullanıcılarının sahte şantajlarla kandırılmasının ardından dünyanın en değerli şirketi Apple, yazılım güncelleştirmesi yayınlamak zorunda kaldı.

Yazılımın ulaştığı telefonların sahipleri, iPhonelarını açtıklarında yasa dışı pornografik içerik veya korsan müzik indirmekle suçlanıyordu.

Kilitlenen ekranın açılması içinse kullanıcıdan belli bir para ödemesi gerektiği belirtiliyordu.

Ancak yazılım aslında telefonu kitlemiyordu ve önbelleğin temizlenmesiyle yazılım da telefondan kalkıyordu.

Güvenlik şirketi Lookout, cep telefonu mesajıyla gönderilen bir kod aracılığıyla kullanıcılardan iTunes hediye kartı üzerinden yaklaşık 124 dolar talep edildiğini belirtti.

Sorunun, internet tarayıcısında çalışan bir programlama dili olan Java Script'ten kaynaklandığı belirtiliyor.