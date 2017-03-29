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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

iPhone kullanıcıları sahte şantajlarla kandırıldı

Dünyanın en değerli şirketi Apple, bazı iPhone kullanıcılarının sahte şantajlarla kandırılmasının ardından yazılım güncelleştirmesi yayınlamak zorunda kaldı

29 Mart 2017 20:11

Bazı iPhone kullanıcılarının sahte şantajlarla kandırılmasının ardından dünyanın en değerli şirketi Apple, yazılım güncelleştirmesi yayınlamak zorunda kaldı.

Yazılımın ulaştığı telefonların sahipleri, iPhonelarını açtıklarında yasa dışı pornografik içerik veya korsan müzik indirmekle suçlanıyordu.

Kilitlenen ekranın açılması içinse kullanıcıdan belli bir para ödemesi gerektiği belirtiliyordu.

Ancak yazılım aslında telefonu kitlemiyordu ve önbelleğin temizlenmesiyle yazılım da telefondan kalkıyordu.

Güvenlik şirketi Lookout, cep telefonu mesajıyla gönderilen bir kod aracılığıyla kullanıcılardan iTunes hediye kartı üzerinden yaklaşık 124 dolar talep edildiğini belirtti.

Sorunun, internet tarayıcısında çalışan bir programlama dili olan Java Script'ten kaynaklandığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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