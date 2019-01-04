IPhone ile kurumsal mesaj atan Huawei çalışanları cezalandırıldı

Özge Düzgün, (DHA) - İki çalışanının iPhone kullanarak twit attıklarını tespit eden Huawei, çalşanlarını cezalandırdı. Huawei\'nin resmi Twitter hesabından gönderilen tweette, \"Mutlu yıllar # 2019.\" \"iPhone için Twitter aracılığıyla\" yazıyordu. Mesaj fark edildiği anda hemen hesaptan silindi ancak meraklı bloggerlar ve takipçilerin gözünden kaçmadı. Ünlü Youtuber Marques Brownlee twitin ekran görüntüsünü alarak hesabından paylaştı.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcs Chen Lifang, bu olayın Huawei markasına \'zarar verdiğini\' açıkladı. Şirketten, paylaşımı yapan personelin bir masaüstü bilgisayarda VPN problemi yaşadığı ve mesaj göndermek için SIM kartlı bir iPhone kullandığı açıklaması yapıldı.

Huawei\'nin, olaydan sorumlu tutulan iki çalışanın maaşını 5.000 yuan (728.27 $) kadar düşürdüğü kaydedildi. Bu ceza Huawei\'nin dijital pazarlama ekibinin başkanını da kapsıyor, ayrıca dijital pazarlama ekibinin 12 ay boyunca alacakları ücretler de dondurulacak.

