iPhone görünümünü değiştiriyor

Apple’ın gelecek ay düzenleyeceği WWDC konferansında sunabileceği yeni ürünler arasında yer alan iOS7’nin olası arayüzü hakkında bir video yayımlandı. Videoda, dijital nesneleri gerçek hayattaki objeler gibi yansıtan tasarımın değişeceği öne sürüldü.



Apple’ın iOS 7 için yepyeni bir tasarım üzerinde çalıştığı iddiaları giderek güçleniyor. Yeni nesil iPhone ile beraber tanıtılması beklenen ve 10-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek WorldWide Developer Conference (WWDC) etkinliğinde sunulabileceği söylenen iOS 7, eski versiyonlardan tamamen uzaklaşabilir.

İrlandalı dijital ajans Simply Zesty, hazırladığı videoda iOS 7’nin sahip olacağını öne sürdükleri arayüzü tanıttı.

Videoda, uygulama ikonlarının köşelerindeki kıvrımların çok daha az olduğu görülüyor. Takvim geleneksel bir görünüme sahipken, müzik fonksiyonunda parça listesi daha büyük başlıklarla veriliyor. Haca durumu uygulaması, Dark Sky adlı web tabanlı uygulamayı andırıyor.

iOS 7’de olması beklenen bir dikkat çekici özellik, ikinci bir uygulamanın ekranın üzerinden açılabilmes ve aynı ekranda üst ve altta iki uygulama kullanılması.

Apple’ın gizlilik politikası, WWDC’ye kadar yeni nesil iPhone ve iOS 7 hakkında bilgi edilmesini çok zor kılsa da, iki ürünün de konferansta sunulması bekleniyor.