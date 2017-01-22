iPhone 8'in özellikleri açıklandı!

Apple konusunda yaptığı doğru tahminleri ile tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni bir araştırma raporu yayımladı. Kuo raporunda, yeni Touch ID Teknolojisi de dahil olmak üzere yeni iPhone'un özellikleri ile ilgili beklentilerini açıkladı.

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Esnek OLED ekran!

ShiftDelete.Net'te yer alan habere göre Apple, iPhone 6s ile birlikte 3D Touch teknolojisini kullanmaya başladı. Bu teknolojide ekrana uygulanan basınç ile birlikte uygulamaların farklı fonksiyonları kullanılabiliyor. Kuo'ya göre Apple, 3D Touch için iPhone 8'de esnek OLED ekran kullanmak zorunda. OLED ekrana tam uyumluluk için bu gerekli.

Esnek OLED panelinin basınçtan deforme olmasını önlemek için, metal yapısal kısım film sensörünün altına yerleştirilerek daha sağlam yapısal destek sağlanmış olacak. Apple, film sensörü daha yüksek duyarlılık sunduğu için daha iyi 3D Touch kullanıcı deneyimi sağlamak adına mevcut FPCB sensöründen film sensörüne geçebilir.

Yüz tanıma sistemi mi geliyor?

iPhone'un güveliği için gereken özelliklere de değinen Kuo, parmak izi tanıma sisteminden yüz tanıma sistemine geçileceğini düşünüyor. Fakat, yüz tanıma sistemi için teknik zorluklar olması sebebiyle parmak izi tanıma sistemi şimdilik tamamen terkedilmeyebilir. Kuo'nun raporunda Apple'ın iris tarama değil yüz tanıma sistemi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Yeni Touch ID teknolojisi geliyor!

iPhone 8'de çerçevesiz bir ekran olacağına inanan Kuo, bu sebeple Apple'ın yeni bir Touch ID teknolojisi geliştirdiğini düşünüyor. Kuo'ya göre, mevcut Touch ID sensörü camın altında olduğu için tam ekran tasarımı için gereksinimleri karşılamıyor ve bu nedenle sensörün ekran panelinin altına yerleştirilmesi gerekiyor.

Güvenilir analist, Apple'ın Touch ID için mevcut kapasitif tipten optik tip sisteme geçmeyi planladığı belirtiyor. Fakat bu teknoloji henüz geliştirilme aşamasında. Bu yüzden de OLED ekran paneli üreticilerinin sistemin nasıl çalıştığını test etmek için özel tasarımlar sunmaları gerekiyor. Kuo'ya göre Apple'ın üreticilerden bu tasarımları talep etmek için yeterince pazarlık gücü var.