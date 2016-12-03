iPhone 7 ve Google Pixel 300 metreden aşağı atılırsa ne olur?

Akıllı telefonların yeterince dayanıklı olmaması kılıf kullanmayı neredeyse zorunlu bir hale getiriyor. Düşme açısına göre bazen betona düştüğünde bile kırılmayan telefonlar bir karış mesafeden düştüğünde tuzla buz olabiliyor. Peki bu denli hassas telefonları 300 metreden aşağıya bırakırsak ne olur? Sonucu hepimiz biliyor olsak da izlemesinin eğlenceli olduğu bir gerçek.

Yayınlanan videoda Google Pixel ve iPhone 7 birbirine bağlı halde drone’a takılıyor ve 300 metre yüksekliğe çıkarılıyor. Bu mesafeden bırakılan telefonlar oldukça hızlı bir şekilde betona çakılıyor. Telefonlar incelendiğinde her iki telefon da büyük hasar alsa da iPhone 7’nin gövdesinde ezilmenin oluştuğu ve Google Pixel’e göre daha fazla hasar aldığı dikkat çekiyor.