iPhone 7 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus 9 Eylül’de ön siparişe çıkacak, 16 Eylül’den itibaren ise raflardaki yerini alacak. Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, yeni iPhone'ların Türkiye'de ekim ayının ilk haftasında satışa çıkması bekleniyor. 4.7 inçlik ekrana sahip olan iPhone 7'nin fiyatı 3 bin 250 lira civarında olacak. iPhone 7 Plus'ın başlangıç fiyatının ise 3 bin 700 lira olması bekleniyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar iki farklı siyah renk ile geliyor. Biri Jet Black diğeri ise sadece Black olarak isimlendirilmiş. Ayrıca iPhone 7'lerin gri, altın rengi ve altın pembe renkleri de olacak. Home tuşuna da yeni bir özellik geldi ve basınca duyarlılık özelliği geldi. Artık Home butonuna baskı uyguladıkça farklı tepki alabilmek mümkün olacak. Bunun dışında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar su ve toz geçirmez yapıya sahip.

iPhone 7'nin ön kamerası 7 megapiksel ve HD çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. iPhone 7'nin arka kamerası ise 12 MP. iPhone 7 Plus ise her biri 12 MP olan çift kamerasıyla dikkat çekiyor. iPhone 7 Plus’ın iki arka kamerasından biri geniş açı, diğer telefoto lensi görevi görüyor. Böylece artık daha fazla zoom yapabilmek mümkün. iPhone 7 Plus, hangi kamerayı kullanacağına o an kendi karar veriyor. Kullanıcının çekeceği görüntüyü düşünerek ne kadar zoom yapmak istediğine karar vermesi yeterli. Yeni optik zoom özelliği ile profesyonel fotoğraf makinelerine iPhone 7 Plus epey yaklaşmış gibi görünüyor.

Uzun pil ömrü

Sunumda, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yeni A10 çip sayesinde, bir önceki model olaniPhone 6'ya göre işlem hızının 2 kat, grafik hızının da 3 kat daha hızlı olacağı, yeni modellerin "3D Touch" özelliklerine ve daha önceki iPhone'lara göre en uzun pil ömrüne sahip olacağı ve 32 GB, 128 GB ile 256 GB kapasitelerinde piyasaya sunulacağı duyuruldu. Apple'ın akıllı saati Apple Watch'ın da yeni modellerinin tanıtıldığı sunumda, söz konusu saatin 50 metreye kadar suya dayanıklı kaldığı, eski modele göre yüzde 50 daha hızlı ve seramik kaplı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kulaklık girişi kaldırıldı

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda artık stereo hoparlörler bulunuyor. Beklendiği gibi iPhone 7'ler ile birlikte kulaklık girişi kaldırıldı. Kulaklık girişi Lightning olacak. iPhone 7'de Lightning kulaklıkların yanı sıra AirPods isminde kablosuz kulaklık yer alacak. 3.5 mm kulaklıklar için paket içeriğinde dönüştürücü gelecek. AirPods'ta gürültü engelleme özelliği bulunuyor. 4 saat aralıksız çalışma süresi var ve kutu içerisinde şarj oluyor. Akıllı kulaklık kuşağı algılıyor ve eğertakılı değilse çalışmıyor. Kablosuz kulaklık kutusundan çıkar çıkmaz otomatik olarak iPhone ve Apple Watch'a bağlanıyor.

AirPods'ta Apple'ın ilk wireless çipi olan yeni W1 çip yer alıyor. Bir kulaklık 5 saatte şarj oluyor ve yaklaşık 20 saat kullanım ömrü sunuyor. Airpods'un fiyatı 159 dolarolarak belirlendi ve ekim ayında satışta olacak.

Fiyatlar...

Sunumda, 32 GB hafızalı iPhone 7'nin 649 dolardan, 32 GB hafızalı iPhone 7 Plus'ın da 769 dolardan, AirPods kulaklıkların 159 dolardan, yeni Apple Watch ve Nike+ modellerinin 369 dolardan satışa sunulacağı ifade edildi.

Apple'ın yeni akıllı telefonlarını almak isteyen Amerikalı tüketiciler, 9 Eylül'de ön sipariş verebilecek. Telefonlar 16 Eylül'de satışa sunulacak. Yeni Apple Watch'a da 16 Eylül'den itibaren, Nike+ modeline ise ekim ayında sahip olunabilinecek.