iPhone 7 satışa çıktı

iPhone 7, iPhone 7 Plus ve Apple Watch'un yenilenen serisi bu gece 00:00'da Türkiye'de satışa çıktı. Teknoloji marketleri 00:01'de müşterilere satış yapacak şekilde hazırlıklarını yapmıştı.

Dünya genelinde her gün milyonlarca iPhone 7 ve 7 Plus satışı yapılırken ABD merkezli Bank of America Merrill Lynch küresel araştırmalar departmanı insanların iPhone 7 ve 7 Plus'ı satın alma nedenleri konusunda bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonuçlarında en çok ön plana çıkan yenilik ise iPhone 7'leri uzun batarya ömrü oldu.

Araştırmaya göre iPhone 7 alan Apple müşterilerinin yüzde 65'i uzun batarya ömrü nedeniyle tercih ediyor.

Batarya ömründen sonra yüzde 59'luk kesim suya dayanıklı oluşu nedeniyle iPhone 7 veya iPhone 7 Plus'ı satın alıyor.

iPhone 7’deki önemli değişikliklerden biri, standart kulaklık girişinin kaldırılması oldu. Apple’ın geliştirdiği şarj ve USB bağlantısına yarayan Lightning girişinden yeni kulaklıklar bağlanıyor fakat standart kulaklıklar için bir aparat da bulunuyor.

1000'den fazla kişi delik açmış

Fakat YouTube üzerinde yayılan bir şaka videosuna inanan kimi kullanıcılar telefonlarına matkapla kulaklık girişi açmaya kalktı. Apple’a gelen çok sayıda arıza ve şikayet telefonu üzerine şirketin konuyu araştırdığı ve bu şaka videosuna inananların telefonlarını deldiği ortaya çıktı.

Ayrıca videonun altındaki yorumlar da pek çok kullanıcının bu şakayı gerçek sandığını ortaya koyuyor. Yapılan yorumlardan bazılarında kullanıların ne tür matkap ucu kullanıldığı yönünde ciddi sorular sorduğu da görülüyor. Apple’a gelen ve internette bu durumda açıklama yapanlara bakılarak, telefonuna matkapla delik açan Amerikalı sayısının 1000’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.