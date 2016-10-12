iPhone 7, kullanıcısının elindeyken patladı!

Apple'ın eylül ayında piyasaya sunduğu iPhone 7 cep telefonlarından biri, Çin'de kullanıcısının elindeyken patladı.

Samsung, alev alan Galaxy Note 7'lerin hepsini geri çağırdı Teknoloji devi Apple'ın geçen ay piyasaya sunduğu iPhone 7'ler milyonlarca insanın kuyruklarda beklemesine neden oldu. China Daily, iPhone 7'lerden birinin, Çin'in Çengçou kentinde yaşayan bir kullanıcının elindeyken patladığını aktardı.

Olayın kamera kullanımı sırasında meydana geldiği ve cep telefonunun iki parçaya ayrıldığı belirtilirken, telefon sahibinin olayı küçük bir yaralanmayla atlattığı ifade edildi. Bu arada Apple'ın Çin temsilciliğinin de durumla ilgili Apple merkezine bilgi verdiği gelen bilgiler arasında.