iPhone 6 için Apple Store önünde 6 gündür sırada

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 6’nın tanıtılmasına günler kaldı. 9 Eylül günü bir etkinlikle tanıtılması beklenilen akıllı telefon için, iPhone hayranları günler öncesinden Apple Store önünde sıraya girdiler.

Apple'ın iPhone 6 tanıtımı etkinliği için geri sayım başladı.Etkinliğin gerçekleştirileceği 9 Eylül tarihine sayılı günler kala heyecan da gittikçe artıyor.

Webrazzi'nin haberine göre Joseph Cruz ve Brian Ceballo adlı iki genç, 31 Ağustos tarihinde Apple’ın New York 5. Cadde’deki mağazalarının önüne gelerek, sırayı oluşturmaya başladı.

Sırayı kapan Apple fanatiklerinin amacı hem kendi rekorlarını geliştirmek, hem de bu işten para kazanmak olarak nitelendiriliyor. Joseph Cruz ve Brian Ceballo, son 5-6 yıldır Apple ürünleri için sıraya girdiklerini söylüyor. iPhone 6 henüz duyurulmamışken, sıranın erkenden başlaması iPhone 5S’in piyasaya çıkması sırasında 15 gün kadar bekleme rekorlarını da geliştirebilirler.

Jason ve Moon Ray adlı çift de iPhone 6 için sırada. Onlar ise bu işten para kazanmayı amaçlamış durumda. Çalıştıkları girişim Video Medicine, genç çifte sırada beklemeleri için 2 bin 500 dolar ödeme yapacak.