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Yaşam

iPhone 6 almak için kız arkadaşını satışa çıkarttı

Çin’de bir üniversite öğrencisi iPhone 6 alabilmek için, kız arkadaşını nakit ödeme yapabilecek kişiyle paylaşacağını açıkladı

25 Eylül 2014 00:27

Çin’de bir öğrenci iPhone 6 alabilmek için, kız arkadaşını nakit ödeme yapabilecek birisiyle paylaşabileceğini duyurdu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Songijang Üniversitesi öğrencisi okulun önünde pankart açtı. Yanlış anlaşılmaması içinde kurallarını pankarta yazarak sıraladı: Birlikte yemek yemek, ders çalışmak, video oyunu oynamak, sınıfta birlikte oturmak ve dışarı çıkmak.

Öğrenci, pankarta ‘Okul harçlığını çıkarmak için kız arkadaş paylaşılır’ yazdı. Bu teklifle ilgilenenlerin telefonundaki mobil internet üzerinden kendisine bağlanarak kız arkadaşının fotoğraflarını gönderebileceğini söyleyen genç, kız arkadaşı için saat başına 10 yuan ya da aylık 500 yuan’a istedi.

Kız arkadaşının boyunu kilosunu, özgeçmişini ve fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan öğrencinin teklifiyle ilgilenen henüz çıkmadı.

 

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