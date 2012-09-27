iPhone 5'teki bu sorun için şikâyet yağıyor!

Sadece cam ve alüminyum malzemelerden yapılan iPhone 5, iPhone 5′in ilk kullanıcıları, cihazın kolaylıkla çizilmesinden şikayet ediyor.

Kullanıcılar şimdiden sosyal ağlarda şikayetlerini dile getirmeye başladı. Bazı kullanıcılar da şikayetlerini direkt Apple'a ileterek çare bulmaya çalışıyor. "Alüminyum malzemenin çizilmesi doğal" 9to5Mac sitesinde yayınlanan bir haber, Apple'ın söz konusu olayı doğal karşıladığını gösteriyor. Kullanıcılara bizzat açıklama yapan Apple Pazarlama Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller, alüminyumun yapısı gereği cihazın çizilmesinin doğal olduğunu savunuyor. iPhone 5′te kullanılan alüminyum malzemenin aynısı iPad ve Mac Book'larda da kullanılıyor. Ancak özellikle siyahla renklendirilen iPhone 5′lerde kullanılan alüminyum, en ufak çizilmeleri bile belli ediyor.

Kullanıcı yorumlarına bakıldığında cihazın masalara konduğunda çizildiği ifade ediliyor. Beyaz iPhone 5′ler de ise söz konusu durumun biraz daha az yaşandığı belirtiliyor. Bu duruma sevinen tabii ki iPhone 5 kılıfı üreticilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle titiz kullanıcıların iPhone 5′lerine kavuşur kavuşmak kılıf alacağını düşünüyoruz. Bu yüzden fason üreticilerin yüzü iPhone 5′ler de biraz daha güleceğe benziyor. (Sabah)