iPhone 5 görücüye çıktı

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, resmen günyüzüne çıktı.

326 ppi ile çok yüksek bir görüntü kalitesi. Yeni ekran 4 inç, yani beklendiği gibi 10,1 cm genişliğinde. Ekran çözünürlüğü ise 1136x640 piksel. 16:9 oranında.

Ayrıca, kalınlığı sadece 7.6 mm. Böylece, bugüne kadar yapılan en ince akıllı telefon olma unvanını da ele geçirdi.

Yeni iPhone tamamen cam ve alüminyum bileşimi bir cihaz.

A6 işlemci kullanan yeni iPhone, eski modeline göre grafikleri iki kat daha hızlı işleyecek. Sunumda bu hızı göstermek için yarış oyunu gösteriliyor.

LTE, yani süper hızlı veri transferi sağlayan teknoloji doğrulandı (Samsung ile kavga iyice kızışabilir).

Yeni kamera. Yüzde 40 daha hızlı fotoğraf çekimi. 8 mega piksel sensör. 3264x2448 çözünürlük. 5 katmanlı lens. f/2.4 lens yuvası. Eski modele göre yüzde 25 daha küçük. Dinamik düşük ışık moduna sahip. Mükemmel lens hizalama özellği.

225 saat bekleme, 8 saat 3G konuşma süresi.

30-pin dock girişi kullanan iPhone'a Bluetooth özelliği de geldi.

iPhone 5, iOS 6 ile sayısız yeni içerik ve uygulamaya sahip. Bunlardan bir tanesi şehirlerin üzerinde uçabileceğiniz, uçarken kamera açılarını değiştirebileceğiniz kamera uygulaması.

E-posta için 'VIPs' adlı yeni bir içerik mevcut. VIP olarak işaretlediğiniz kişilerden gelecek olan mailler mail kutunuzda ayrı olarak depolanacak.

Bir diğer yeni içerik, 'Passbook.' Bu içerikle sinema veya uçak biletlerinizi, hediye kuponlarınızı hiç unutmayacağınız tek bir yerde toplayabileceksiniz.

Sıradaki yenilik 'Shared Photo Stream.' Fotoğraf albümünüze girerek, tek bir tuşla arkadaşlarınızla paylaşım yapabileceksiniz.

Ve tabii ki Siri... iPhone 5'te Siri özelliği fazlasıyla gelişmiş. İstediğiniz uygulamayı sesli komutla çalıştırabilirken, 'Bana akşam saat 8'de dört kişilik yer ayırtabileceğim bir sushi restoranı bul' gibi bir arama da yaptırabiliyorsunuz.

iPhone 5, kablosuz internet erişimi ve veri transferi özelliğini Wi-Fi ile kullanılan LTE ile önemli ölçüde artıracak.