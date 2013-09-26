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Bilim / Teknoloji

iPhone 5S'in Türkiye fiyatı belli oldu

Apple'ın piyasaya sunduğu yeni telefonu iPhone 5S'in Türkiye ön siparişi açılınca cihazın fiyatı da ortaya çıktı

26 Eylül 2013 13:24

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 5S, geçtiğimiz hafta cuma gününden itibaren bir çok ülkede satışa sunuldu.

Cihaz için Türkiye ’den de ön sipariş alınmaya başlandı. Ancak iPhone’un 5S’in yanında ucuz bir model olarak 5C’yi çıkarmasının 5S modeli için yarattığı ‘makul fiyat’ beklentisi boşa çıktı.

Bir mağaza zinciri tarafından ön siparişe sunulan 16 GB’lık iPhone 5S’in fiyatı 3.199 TL olarak açıklandı. Mağaza, 16GB‘lık modelin 2 yıl garantili olarak 02 Ekim 2013 tarihinden itibaren stoklarda yer alacağını açıkladı.

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