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Bilim / Teknoloji

ABD’de iPhone 5S stokları tükendi

iPhone 5S, tüketicilerden dünya genelinde bir ilgi patlaması görürken, krallığı olan ABD’de üç gün içinde tükendi

23 Eylül 2013 15:58

New York’taki Apple Store önünde 1.417 kişilik kuyruk oluşturarak bu alandaki rekorunu kıran Apple, ABD’deki iPhone 5S stoklarının tükendiğini ve Ekim’e kadar yenilerinin gelmeyeceğini açıkladı. ABD’nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya’da da stoklar tükenmiş durumda.
 
Apple, iPhone 5S satışlarının Ekim ayına durduğunu çünkü ellerinde telefon kalmadığını belirtti.
 
Fortune dergisinin verdiği bilgiye göre, iPhone 5S stokları, telefonun satışa sunulduğu ilk 24 saat dolmadan tükendi. ABD'nin yanı sıra, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki iPhone 5S'ler de hafta sonu bitmeden kapışıldı.
 
Apple’ın ABD sayfasında, iPhone 5S’in uzay grisi, siyah ve şampanya renklerine ait modellerin Ekim ayından itibaren yeniden satışa hazır olacağı belirtildi.
 
Mashable sitesinin verdiği bilgiye göre, düşük bütçeli iPhone 5C ise hala stokta ancak ABD genelindeki nakliyat süresi 3’ten 7 güne çıkmış durumda.

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