Teknoloji meraklıları iPhone 5S için kuyruk oluşturdu

Teknoloji meraklıları, Apple'ın yeni ürünleri alabilmek için günler öncesinden sıraya girdi.

New York’un ünlü 5. Cadde üzerindeki Apple mağazası önünde kuyruğa giren Amerikalılar, henüz özellikleri ve fiyatı açıklanmayan iPhone 5S ve iPhone 5C'yi ilk alanlardan olabilmek için kamp malzemeleri içinde 5. gecelerini geçirdi. Getirdikleri uyku tulumu ile geceleyen teknoloji severler günün 24 saatini sırada geçirerek bekliyor.

Teknoloji tutkunları, hayallerini süsleyen iPhone'lara ulaşabilmek için 11 gün daha sokakta sabahlayacak.



iPhone alabilmek için New York’a 8 saat mesafede bulunan Ohio eyaletininden gelen teknoloji firması çalışanı Justin Lockhart mesai arkadaşı Jon Murphy ile birlikte Cuma sabahından bu yana kuyrukta bekliyor.



Tanıtımları bugün yapılacak olan iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinin tahminen 20 Eylül'de satışa çıkacağı tahminde bulunan Lockhart, "Önümüzde 11 gün daha var. Bu çok heyecan verici" diye konuştu.



Jon Murphy ise yeni modellerde daha yüksek çözünürlüğe sahip kamera, gelişmiş işletim sistemi ve daha hızlı olmasını beklediklerini ifade etti. Murphy, 8 saatlik yolu sadece iPhone almak için kat ettiklerini söyledi.



Kuzeniyle birlikte perşembe günü kuyruğa girdiklerini belirten Joseph Cruz ise annesi ve kendisi için yeni modellerden almak istediğini kaydetti. Cruz, 800 dolar karşılığında bir teknoloji şirketinin tişörtlerini giymeyi kabul ettiğini belirtti.



İnternette yayılan video ve fotoğraflara göre yeni iPhone’nun adının iPhone 5S olacağı iddia ediliyor. Yeni iPhone’un tasarımının ve ekran boyutunun değişmeyeceği yönünde.