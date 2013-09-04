iPhone 5S ve 5C'in tanıtım tarihi belli oldu

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtması bekenen etkinliğinin tarihi kesinleşti. Apple’ın basına dağıttığı davetiyeye göre, etkinlik 10 Eylül’de, Apple’un Cupertino’daki kampüsünde yerel saatle 10’da düzenlenecek. Yeni iPhone’lar, TSİ 20.00’da görücüye çıkacak.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre, Apple’ın uzun süredir merakla beklenen iPhone 5S ve 5C modelleri, 10 Eylül’de karşımıza çıkacak.

Teknoloji dünyasında bugüne kadar birçok fotoğraf ve videosu sızan yeni telefonların, Apple’ın geleneğinde önemli bir değişim başlatması bekleniyor.

Apple, ilk kez telefonlarında siyah-beyaz geleneğini iPhone 5S ve 5C ile yıkabilir. 5S için altın ve şampanya renklerini öne çıkarması beklenen Apple’ın, düşük bütçeli 5C’yi ise birçok renkle sunması bekleniyor.

Apple, iPhone 5C adıyla sunulması beklenen ucuz modeliyle donanımında ilk kez plastiğe yer verecek.

Apple etkinliğinde iPhone modellerinin yanı sıra sunulması beklenen diğer yenilikler, iOS 7 işletim sistemine ait. İşletim sistemindeki yeni güncellemelerin sunulacağı tahmin edilen etkinlikte, iTunes Radio hakkında yeni detaylar sunulabilir.