iPhone 5'in fiyatı belli oldu

Apple’in yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5, satışa sunuldu. Avea, iPhone 5’i 24 ve 36 ay taahhüt seçenekleri ile tarifeye ek ayda sadece 24 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriyle buluşturuyor.

Tarifeye ek ödemenin yanı sıra, internet paketli ve 1000 dakika 1000 SMS 4GB seçenekleri sunuluyor. Avea’da iPhone satışları, 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece Taksim ve Bağdat Caddesi’ndeki Avea İletişim Merkezleri’nde başlayacak.

iPhone 5, bir diğer cep telefonu operatörü Turkcell’de de satışa sunuluyor. iPhone 5’in 16 GB modeli 113 TL, 32 GB modeli 128 TL; 64 GB modeli ise 144 TL’den başlayan fiyatlarla 24 ay sözleşmeli olarak Turkcell İletişim Merkezleri ve anlaşmalı zincir mağazalardan tüketicilere sunulacak. Ayrıca, peşin olarak turkcellmagaza.com’dan iPhone satın alınabilecek.

Turkcell müşterileri, iPhone 4S 16GB’a aylık 98 TL ve iPhone 4 8GB’a aylık 73 TL karşılığında 24 ay sözleşmeli olarak daha cazip fiyatlarla sahip olabilecek. Turkcell’in satış noktaları, anlaşmaları mağazaları ve internet üzerindeki satış, 13 Aralık’ı 14’e bağlayan gece 00.00’da başlayacak.