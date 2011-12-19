iPhone 4S için kılıçlar çekildi

T24 - Türkiye’de merakla beklenen iPhone 4S’in satışına cuma günü başlandı. Turkcell, Vodafone ve Avea çeşitli kampanyalarla iPhone 4S satışında öne çıkmaya çalışıyor.



Dış görünüş olarak iPhone 4’ü andıran iPhone 4S, daha hızlı olması, ekranı ve kamerasıyla ilgi görüyor. Turkcell, Vodafone ve Avea da iPhone 4S için 24 ay sözleşmeli fiyatlar sunuyor. Kontratsız iPhone 4S’in 16 GB’ı 2100, 34 GB’nin 2500, 64 GB’lik modeli ise 2800 TL fiyat aralığında satılıyor.



Cumhuriyet'ye yer alan haberde, daha fazla 4S satmak için kıyasıya bir rekabete giren operatörlerin kampanyaları ise şöyle:

Turkcell



Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, iPhone 4S’in 16 GB modeli 99 lira, 32 GB modeli 127 lira, 64 GB modeli ise 143 liradan başlayan fiyatlarla 24 ay sözleşmeli olarak Turkcell İletişim Merkezleri ve anlaşmalı zincir mağazalardan temin edilebilecek.

Vodafone



Vodafone açıklamasına göre, iPhone 4S meraklıları telefonlarını 24 ay taahhütle faturalı tarifelere ek olarak ayda 64 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Aboneler ayrıca aylık 30 MB yurtdışı Vodafone operatörlerinde geçerli internet paketinin de sahibi olurken 3 ay boyunca Mobil TV Süper paket aboneliğini hediye olarak alabilecek.

Avea



Avea açıklamasına göre, iPhone 4S’in 16 GB modeli 115 lira, 32 GB modeli 133 lira, 64 GB modeli ise 151 lira ve 24 ay sözleşmeli olarak Avea İletişim Merkezleri ve Avea satış noktalarından temin edilebilecek. iPhone 4 8GB ise ayda 87 liraya 24 ay taahhütlü ve 4 GB data paketiyle satılacak.



A5 çift çekirdekli işlemci ile ön plana çıkan iPhone 4S, bugüne kadar piyasaya sürülmüş en gelişmiş iPhone olma özelliğini taşıyor. Çift çekirdekli grafik işlemcisi ile iPhone 4’e göre 7 kat daha kaliteli görüntü sunan iPhone 4S, 1080p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. iPhone 4S alan kullanıcılar, aynı zamanda içinde 200’den fazla özellik bulunan mobil işletim sistemi iOS’nin 5 sürümüne de sahip olabiliyor.



iPhone 4S’te bulunan iCloud uygulaması sayesinde kullanıcılar; belge, uygulama, fotoğraf ve şarkı gibi içeriklerini iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve PC cihazları arasında kolaylıkla taşıyabiliyorlar.



