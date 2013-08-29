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Yaşam

iPad şarjı elinde patladı

İngiltere’nin Widnes kasabasında yaşayan Tim Gillooley, iPad şarj cihazının patlamasıyla neredeyse ölüyordu

29 Ağustos 2013 10:37

İngiltere’de yaşayan Tim Gillooley, 8 yaşındaki kızının iPad’ini şarjdan çıkarmak istediği anda büyük bir patlamayla kendini yerde buldu. Elektrik akımının kolundan kalbine ilerlediğini hissettiğini belirten öfkeli baba, “Eğer benim yerimde kızım olsaydı büyük olasılıkla ölmüş olacaktı” dedi.

34 yaşındaki Gillooley, şarj cihazını prizden çıkardığı anda yaşanan patlamayla arkaya doğru savrulduğunu, elektrik akımı nedeniyle şok geçirdiğini belirtti.

Annesinin evinde şok içinde koşuşturmaya başladığını ve istemdışı  olarak yaklaşık olarak iki dakika güldüğünü belirten Gillooley, ‘ağır bir şok geçirdiğini, kızının ise kendisini o halde görünce gözyaşlarına boğulduğunu’ söyledi.

Daily Mail’e konuşan Gillooley, şarj cihazı patlayan iPad’i, Kasım 2012’de kızına doğum günü hediyesi olarak Liverpool’daki bir AppleStore’dan aldığını belirtti. Aylar sonra şarj cihazının sorun çıkarması nedeniyle mağazaya geri götürdüğünü ve kendisine ‘hiçbir sorun olmadığının söylendiğini’ belirten Gillooley, “Ailecek büyük bir Apple hayranıyız. Fakat kızımın iPhone’u da patlamaya hazır bir bomba ise onu asla yanına yaklaştırmayacağım” dedi.

İngiltere’de yaşanan olay, mobil cihazların neden olduğu patlama ve yangınların ilki değil. Çin’de geçtiğimiz ay 23 yaşındaki hostes Ma Ailun, şarja takılı iPhone 5 ile konuşurken elektrik akımına yakalanıp ölmüştü.

Apple, olaylar hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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