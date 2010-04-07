İpad şarj olmuyor!

T24-



Buna göre iPad'i öyle her yerde kolayca şarj edemiyorsunuz. iPad'in yanında gelen standart şarj aleti cihazı prizden şarj edebiliyor. Ya da bir başka yöntem olarak USB kablosunu kullanabiliyorsunuz. Ancak tam da bu noktada dikkat etmeniz gereken küçük detaylar var.





iPad'in USB üzerinden şarj olabilmesi için bağladığınız USB portunun bir iMac'e ya da MacBook Pro'ya ait olması gerekiyor. Herhangi bir PC'ye ya da bir USB çoklayıcısına iPad'i taktığınızdaysa şarj göstergesinde herhangi bir hareketlilik olmuyor. Ayrıca eski MacBook Pro'lar da iPad'i şarj edemiyor ne yazık ki.





Konu hakkında Apple cephesinden gelmiş bir açıklama bulunmazken, kullanıcıların birçok platformda duruma epey tepki gösterdiği görülüyor.