iPad PC'yi öldürecek mi?

T24 - Apple'ın iPad'i artan satışlarıyla Windows ve Office'in üreticisi Microsoft'u tehdit ediyor. Peki iPad PC'nin sonu mu olacak?



Steve Jobs, Ocak ayında Apple'ın tablet bilgisayarı iPad'i tanıtırken 'sihirli' dediğinde PC üreticileri bu sihrin onların kazançlarına mal olacağını muhtemelen akıllarına getirmemişti ancak sonuç öyle oldu.



Gartner adlı araştırma şirketi bu yılki PC satışları tahminlerini 363.5 milyondan 352.4 milyona düşürdü ki zaten bu rakam da geçtiğimiz Mart ayındaki 366 milyon tahmininin bir revizyonuydu.



PC satışlarındaki bu düşüşün sebebinin tüketicilerin azalan bütçelerinin yanında, kullanıcıların iPad'e ve benzeri tablet ürünlere olan ilgisinin artmasının olduğu söyleniyor.



Gartner'ın araştırma direktörü Ranjit Atwal ani düşüşü bir trendin uzun süreli bir ilgiye dönüşmesine bağlıyor ve 2014'e kadar PC'lerin yüzde 10'unun yerini tabletlerin alacağını tahmin ediyor.



Diğer analistler bu ilginin şimdiden rakamlara yansıdığını düşünüyor. Citigroup'un analistleri bu yıl 26 milyonu iPad olmak üzere 35 milyon tablet bilgisayar satılacağını ve bu satışların HP ve Dell gibi firmaların PC satışlarını 11 milyon düşüreceğini öngörüyor.



FBR Capital Markets'ın ise 2011 için daha yüksek bir tahmini var; Apple için 40, diğer markalar için 30 milyon... Tabletlerin hesaplı fiyatının PC için tehdit olduğunu da söyleyen firmaya göre satılan her beş tabletin 2 PC satışı kaybı anlamına geliyor.



Bu düşüş 25 yıldır PC üreten ve PC'ler için Windows ve Office gibi lisanslı programlar satan Microsoft gibi üreticilerin sonu anlamına mı geliyor?



PC satışları azalırsa Microsoft da yavaşlayacak. Gartner'ın tahminleri bu konuda da iç açıcı değil. 2013'e kadar iş yerlerinin yüzde 80'i çalışanları için PC yerine tablet bilgisayarı tercih edecek ve yüzde 90'ı çalışanların kendi akıllı telefonları, tabletleri ya da dizüstü bilgisayarlarıyla iş yapmalarını destekleyecek.



Geçen ay istifa edip sonradan Bill Gates tarafından durdurulan Microsoft'un baş yazılım mimarı Ray Ozzie de istifa sırasında kişisel bloguna "Artık PC sonrası dünyadayız. PC odaklı hareket eden geride kalır." yazarak şirketi bu konuda uyarmıştı.



PC satışlarının Avrupa ve ABD'de neredeyse durduğunu söyleyen Gartner, PC'nin kendini eskisi kadar hızlı yenilemediği eleştirisiyle yeni taleplerin akıllı telefonlar ve tabletlere yönelik olacağını söylüyor.



Bütün bunlar gösteriyor ki üreticiler tablet pazarına girmezseler yaşayamayacaklar. Bu yüzden dünyanın en çok satış yapan beş markası olan HP, Acer, Toshiba, Dell ve Lenovo tablet pazarına gireceğini açıkladı. Hem böylece rekabet sayesinde tablet pazarında fiyatlar da düşecek.





(ntvmsnbc.com'un haberi)







