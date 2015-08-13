iPad mini 4 hangi özelliklere sahip olacak?

Apple önümüzdeki ay bir etkinlik düzenleyerek iPhone 6s ve iPhone 6s plus modellerini tanıtması bekleniyor. Bu modellere ek olarak daha sportif tasarımlı ancak donanımsal açıdan güçlü iPhone 5c halefi iPhone 6c modelinin tanıtılacağı da iddia ediliyor. Son yıllarda iki iPhone ve iki iPad modeli tanıtan apple, ekim ayında ise iPad etkinliği ile tekrar karşımızda olacak.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, iPad Air 3 ve iPad mini 4 modellerinin tanıtılması beklenen ekim ayındaki etkinlikte yine bir sürpriz olarak iPad pro modelinin tanıtılması gündemde. 12.9 inç büyüklüğünde olması beklenen iPad pro modelinin günlük kullanımdan çok endüstriyel alanda kullanılması bekleniyor. Apple’ın iPad reklamlarında müzik, bilim, spor ve benzeri alanlarda iPad’in kullanıldığını ön plana çıkarması iPad pro’nun daha çok bu dallar ile uğraşanlara hitap edeceğini gösteriyor.

Daha taşınabilir olan iPad mini için Apple’ın yeni planı olduğu ortaya çıktı. Tasarımsal açıdan biraz kaba görünen iPad mini serisi, bu algısını iPad mini 4 ile kıracağa benziyor. Sızıntı devi @evleaks’in veliahttı @onleaks, iPad mini 4 modelinin tasarım detaylarını gözler önüne seren bir video yayınladı. İpad mini 4’ün 3d cad üzerinde oluşturulan tasarımı, cihazın iPad air 2’ye benzeyen zarif bir tasarım ile geleceğinin sinyallerini veriyor.

Sızın bilgilere göre, iPad mini 4 sadece 6.13mm kalınlığında olacak. 134.75mm en ve 203.16mm boy ölçütlerine sahip olacak.