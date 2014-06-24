iPad ile sihirbazlık yapıyor



Bir örümcek, tabletlerin üzerinde gezinmekte.

Ve ekranda bir helyum balonu beliriveriyor. İşte dijital sihirbazlık!

Alman sihirbaz Simon Pierro, tüm dünyayı ilüzyonlarıyla etkilemeye çok hevesli. Münih'te, mola verdiği sırada biraz sohbet ediyoruz.

"Evet, teknolojiye her zaman meraklıydım. Daha 12 yaşındayken, elektronik bir ajandam vardı ve kocaman bir şeydi ve randevuları ona yazardım, çocukken ne kadar randevum varsa artık.. Çok uzun bir süre sihirle de uğraştım ve iki büyük hevesim olan sihirbazlık ve teknolojiyi birleştirmeliyim diye düşündüm."

'Klasik sihirbaz'dan farkı

Simon Pierro, "klasik sihirbazlar"dan farkını anlatıyor: "Onların yaptıkları kulak arkasından para çıkarmak, tenis topunu kaybetmek gibi numaraların sırlarını bulmak mümkün. Ben bunları tabletle birleştiriyorum. Bakın, aramaya yumurta yazıyorum ve çıkan yumurtaları işte böyle alıveriyorum."

El çabukluğu, izleyiciler ve mükemmel zamanlama.. Dijital yanılsamalar konusunda Simon Pierro çok başarılı. Hileleri en ufak ayrıntısına dek bilgisayarda programlanıyor. Bu işte en büyük yardımcısı da, kullandığı yazılımı geliştiren Masashi Beheim.

"Dijital sihrin, programlama olmaksızın yapılabilmesi elbette imkânsız. Sırlarımızı fazla deşifre etmeyeyim, ama oluşturduğumuz grafikler, el çabukluğuyla birleştiğinde bu sonuç ortaya çıkıyor. Ufak bir örnek vereyim; kalemim kayıp değil, burada. Fark ettirmeden aşağıdan 3. sayfayı tıklıyorum ve kalemi alıyorum. İşte bu."

Sosyal medyanın etkisi

Simon Pierro, Almanya'nın Karlsruhe şehrinde büyümüş. Daha çocuk yaşlarda küçük numaralar ona keyif veriyormuş. 16 yaşındayken sihirbazlığa başlamış. 2002 yılında "Almanya'nın Sihirbaz Ustası" seçilmiş. Ardından uluslararası ödüller ve TV şovları birbirini izlemiş. Şu anda dünyanın her yerinde gösteriler düzenliyor.

"Henüz 1988 yılında, liseden hemen sonra gelecek 10 yıl hedefimi belirlemiştim. Arkadaşımla, eski bir arabayla Amerika'ya gitmek üzere yola çıkmıştık. Araba sık sık arızalandı. O sırada bana 'gelecek 10 yılda kendini nerede görüyorsun' diye sormuştu. 'Televizyonlarda milyonlarca insan sihrimi izleyecek' dediğimde çok gülmüştük."

3 yıldır videoları YouTube'da dolaşmakta. 50'nin üzerinde videosu, milyonlarca kez tıklanmış.

YouTube'da "iPad sihirbazı" olarak nam salmış. Videoları sosyal medyada sık sık paylaşılmakta.

"Bu kadar şaşırtıcı şeyler yapıp, bunları izleyiciye sunmak bundan bir kaç yıl önce hâyâl bile edilemezdi. Almanya'da çok evvelden prime-time televizyon şovlarına çıkmaya başlamıştım fakat, Youtube ve Facebook'un sağladığı katkıyla mukayese dahi edilemez."

Simon Pierro, sürekli yeni hileler ve fikirler üzerine çalışmaya devam ediyor.