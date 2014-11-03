T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İp cambazı gökdelenler arasında gözleri bağlı yürüdü

Wallenda önce, iki gökdelenin arasında gerilen ipin üzerinde Chicago nehrini geçti

03 Kasım 2014 11:05

Amerikalı cambaz Nik Wallenda, Chicago'da gökdelenler arasında gerilen ipler üzerinde arka arkaya gerçekleştirdiği iki yürüyüşle dünya rekoru kırdı.

35 yaşındaki Wallenda, milyonlarca kişinin nefeslerini tutarak izlediği gösterisini hiç bir güvenlik önlemi olmadan gerçekleştirdi.

Wallenda'nın düşme olasılığına karşı televizyon canlı yayınında görüntüler, 10 saniye gecikmeli olarak verildi.

Wallenda önce, iki gökdelenin arasında gerilen ipin üzerinde Chicago nehrini geçti.

Cambaz daha sonra gözleri bağlı olarak Marina City kuleleri arasına gerilen ipin üzerinde yürüdü.

Yerden 152 metre yükseklikteki ilk yürüyüş 6 dakika 52 saniye sürdü. Yürüyüş sırasında rüzgarın hızının saatte 40 km olduğu açıklandı.

Wallenda daha sonra gözleri bağlı olarak Marina City kuleleri arasındaki mesafeyi 1 dakika 17 saniyede kat etti.

Nik Wallenda, daha önce de Büyük Kanyon ve Niagara şelalesi üzerinde yürümüştü. 

ETİKETLER

cambazabdgökdelenNik Wallenda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24