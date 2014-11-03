İp cambazı gökdelenler arasında gözleri bağlı yürüdü

Amerikalı cambaz Nik Wallenda, Chicago'da gökdelenler arasında gerilen ipler üzerinde arka arkaya gerçekleştirdiği iki yürüyüşle dünya rekoru kırdı.

35 yaşındaki Wallenda, milyonlarca kişinin nefeslerini tutarak izlediği gösterisini hiç bir güvenlik önlemi olmadan gerçekleştirdi.

Wallenda'nın düşme olasılığına karşı televizyon canlı yayınında görüntüler, 10 saniye gecikmeli olarak verildi.

Wallenda önce, iki gökdelenin arasında gerilen ipin üzerinde Chicago nehrini geçti.

Cambaz daha sonra gözleri bağlı olarak Marina City kuleleri arasına gerilen ipin üzerinde yürüdü.

Yerden 152 metre yükseklikteki ilk yürüyüş 6 dakika 52 saniye sürdü. Yürüyüş sırasında rüzgarın hızının saatte 40 km olduğu açıklandı.

Wallenda daha sonra gözleri bağlı olarak Marina City kuleleri arasındaki mesafeyi 1 dakika 17 saniyede kat etti.

Nik Wallenda, daha önce de Büyük Kanyon ve Niagara şelalesi üzerinde yürümüştü.