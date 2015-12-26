iOS’la olan savaşı Android kazandı

Nielsen araştırma grubunun yayınladığı rapora göre 2015’in üçüncü çeyreğinde Amerikan akıllı telefon sahiplerinin yüzde 52.6′sı Android işletim sistemini kullanıyor.

Sözcü’nün haberine göre Android sadece Amerika’da değil uzun zamandır dünyada da lider. Apple’ın iPhonelarının akise Android cihazlar bir çok firma tarafından üretiliyor. Bunların arasında Samsung, LG, Motorola gibi isimler var ve ürünleri genellikle bütçe dostu. International Data Corporation‘ın yayınladığı son sayılara göre Android dünyadaki pazar payının yüzde 82.8‘ine sahipken iOS sadece yüzde 13.9‘a sahip.

Nielsen’in araştırması gösteriyor ki sayılar 2014’e hatta 2013’e göre bile fazla değişmemiş. Bunun dışında geçen hafta analizcilerin raporlarına göre Apple’ın 2016’da beklentilerini düşürmesi gerek. Cupertino son yıllarda iPhone satışlarında patlama yaşamış olsa bile bu momentum yavaşlayacak gibi gözüküyor.