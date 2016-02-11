iOS 9.3 Beta 3 güncellemesini yayınlandı

Apple, geliştiriciler için iOS 9.3 Beta 3 güncellemesini yayınladı.

Yaklaşık 2 hafta önce İos 9.3 Beta 2 sürümünü kullanıma sunan Apple bu sürümle birlikte kullanıcıların göz sağlığını korumak adına ‘’Gece modu’’ özelliğini aktif etmişti. Gece modu, yeni sürümün de en önemli özelliği arasında yer alıyor.

Öte yandan Apple Notlar uygulamasının Touch ID ile koruma altına alınması, daha fazla uygulamanın 3D Touch ile desteklenmesi, Sağlık uygulamasına gelen yeni arayüz, Car Play ve Apple Music geliştirmeleri de güncelleme kapsamında sunulan diğer özellik arasında.

CarPlay ve Apple Music üzerinde geliştirmelerin yanı sıra, Gece Modu özelliği ve Notlar uygulamasına Touch ID desteği gibi yenilikler iOS 9.3 Public Beta 3 ile kullanıcılara sunuluyor.



Güncellemeyi hangi modeller kabul edecek?



iOS 9.3 Public Beta 3 güncellemesini; iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 ve iPod touch 5 alıyor.