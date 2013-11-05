'iOS 7’nin mimarı Apple’dan ayrıldı'

Apple’ın iOS iPhone, iPad ve iPod Touch biriminin kıdemli başkan yardımcısı Henri Lamiraux’un, görevinden ayrıldığı belirtildi.

Apple, yazılım alanında çok önemli bir ismi kaybetti. 9to5mac.com sitesinin verdiği bilgiye göre, Lamiraux 20 yıldan uzun bir süredir Apple’da çalışıyordu. Teknoloji devinde büyük şaşkınlığa neden olan gelişmenin, Lamiraux’un emekliye ayrılma kararıyla geldiği belirtildi.

Haberde, Apple’ın üst düzey Fransız yöneticisi Lamiraux’un iki hafta önce ayrılma kararı aldığı ve iOS 7 işletim sisteminin şirketteki en son çalışması olacağını belirttiği ifade edildi.

Apple’a 1990’da katılan Lamiraux, daha sonradan OS X adını alacak Mac biriminde çalışmaya başladı. Geride bıraktığı yıllarda yönetici katına çıkmayı başarırken, 2005 yılında iOS biimine geçen Lamiraux, 2007’de sunulan ilk iPhone’un işletim sisteminin geliştirilmesinde görev aldı. 2009’da ise bugün terk ettiği unvanını elde etti.

The Verge sitesinin verdiği bilgiye göre, Lamiraux’un ismi sesli e-posta dahil Apple’ın birkaç patentinin isminde de yer aldı.

Apple, deneyimli yöneticisinin yerini kimin dolduracağına dair henüz bir açıklama yapmadı.