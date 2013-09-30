iOS 7 hasta ediyor; baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik belirtileri

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7, ABD başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında Apple kullanıcılarını hasta ediyor. Uzmanlar, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi rahatsızlıklara neden olduğu belirtilen iOS 7’nin, tasarımını sorumlu gösteriyor.

iPhone, iPad ve iPod’larını iOS 7 işletim sistemine güncelleyen Apple kullanıcıları, deniz tutması gibi belirtilerle doktorlara başvurmaya başladı. Uzmanlar, birçok kullanıcıyı etkileyen ortak rahatsızlıkların, ekranın çok parlak olması ve ikonların tasarımınından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Apple’ın destek sayfasına sıkıntılarını belirten okuyuculardan bir tanesi, ‘telefonunu sadece 20 dakika kullandıktan sonra kusacak hale geldiğini’ belirtti.

Psikolog Frederick Bonato, iOS 7’nin eski versiyonlara kıyasla animasyonlara ve dinamik bir arka plana sahip olduğunu belirterek, ‘ekran hareketliliğinin rahatsızlıklardan sorumlu olabileceğini’ öne sürdü.

LiveScience sitesine açıklamaya yapan ABD’nin Montclair State Üniversitesi’nden Bonato, “Yeni iPhone’lar ile deney yapmadık, ancak yaşanan sorunların ekrandaki hareketlerle bağlantılı olduğuna eminiz... Dahası, ekran çözünürlüğü çok yüksek. Bu da çok keskin, net ve hareketli görüntülerle karşı karşıya kalıyorsunuz” dedi.

Uzmanlar, iOS 7’deki ikonların sürekli olarak arka planla birlikte hafifçe hareket ettiğini, böylece ortaya 3D etkisi çıktığını belirtti. Paralaks etkisi olarak tanımlanan durum, ikonların arka plan üzerinde süzülüyormuş gibi görünmesine neden oluyor.

Bonato, “Düz olduğunu bildiğiniz bir ekran üzerinde üç boyutlu görünüm tecrübe etmek, mide bulandırıcı bir etki oluşturabilir” dedi.

iPad’de etki daha fazla

iOS 7, uygulamalar arasında geçiş yaparken, ekranın yakınlaştığı ve uzaklaştığı izlenimi doğuruyor. Bu izlenim, kullanıcılara sanki hareket ediyorlarmış etkisi veriyor.

Bonato, “Görsel olarak, girdi hareket ettiğiniz izlenimi veriyor... Ancak diğer tüm duyularınız aksini söylüyor. Yeni iPhone modelleriyle bu etki fazlasıyla hissediliyor” yorumunu yaptı.

IMAX sinemaları ve uçuş simülasyonlarının yarattığı etkiyi küçük ekranda az da olsa ortaya çıkaran iOS 7, beynin hareket algısında şüpheye düşmesine neden oluyor.

ABD’nin Saint Peter's Üniversitesi’nde ‘siber hastalıkları’ araştıran Andrea Bubka, “iOS 7 etkisi, iPad’de daha kötü. Ekran daha büyük ve daha fazla bir görüş alanı kapsıyor” dedi.

iOS 7, iki boyutlu olmasına rağmen üç boyutlu gibi görünüyor, bu nedenle gözler odaklanacağı noktayı karıştırıyor.

Minnesota Üniversitesi’nde hareket kaynaklı rahatsızlıkları araştıran Thomas Stoffregen, “iOS 7’nin neden olduğu bu sorunlar beni şaşırtmadı... Görüntüleme teknolojisi geliştikçe daha yüksek ekran çözünürlüğü karşımıza çıkıyor ve bu durum insanları hasta etmeye daha fazla meyilli oluyor” dedi.

Bubka, en iyi çözümü kısa bir şekilde özetliyor: “Bir süreliğine kafanızı başka bir tarafa çevirin.”