iOS 12 halka açık beta sürümü yayınlandı

İSTANBUL, (DHA) Apple\'ın Haziran ayı başlarında gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde ilk kez dünyayla paylaşılan yeni sürüm iOS 12\'nin halka açık sürümü bugün yayınlandı. Kullanıcılar, iOS 12\'yi önceden görebilmek için henüz test aşamasında olan sürümü iPhone veya iPad\'lerine kurabilecek. Ancak henüz test aşamasında olmasından dolayı pek çok teknik sorun da kullanıcıları bekliyor olacak. Henüz geliştirilme aşamasında olduğundan telefonunuzda donma yaşanabilir, uygulamalar gerektiği gibi çalışmayabilir, performans sorunları yaşayabilirsiniz.

iOS 12 İLE NE DEĞİŞECEK

iOS 12, beraberinde pek çok yeni özellikle geliyor. FaceTime ile 32 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşme mümkün olurken, sayıca artan Animojilerin yanı sıra kendi yüzünüzü emojiye çevirebileceğiniz Memoji de kayda değer bir diğer iOS yeniliği olarak öne çıkıyor. Bildirimler gruplandırılırken, Screen Time (Görüntüleme Zamanı) altındaki Haftalık Aktivite Özeti ise bir çeşit dijital sağlık özelliği sunuyor. Telefonunuzla veya tabletinizle ne kadar süre geçirdiğinizi bu özellik ile takip edebilecek ya da Uygulama Limitleri ile uygulama kullanım sürelerini ayarlayabilecek