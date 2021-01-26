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İnzivadayken Koronavirüs salgınının yayıldığını duymayan Jared Leto anlattı: Çıktığımda dünya zombi istilasına uğramış gibiydi

26 Ocak 2021 14:44

Oyuncu Jared Leto, sessizlik inzivasındayken yayılan Koronavirüs salgınından iki hafta sonra haberdar olduğunu anlattı. Leto normal yaşamında döndüğünde dünyayı "Zombi istilasına uğramış gibiydi" ifadeleriyle anlattı. 

Jimmy Fallon'ın Tonight Show programına katılan ünlü oyuncu Jared Leto, katıldığı sessizlik inzivasını şöyle anlattı: "İki hafta süren sessiz meditasyon. Amaç uzaklara gitmek, telefonundan uzak olmak ve sadece meditasyon yapmak"

Leto, inzivaya çekildiğinde dünyada toplam 150 Koronavirüs vakası olduğunu söyledi. Leto, "Çıktığımda karantinalar, olağanüstü hâller vardı. Tüm dünya değişmişti" dedi. İnzivaya katılanlara pandeminin durumundan haber verilmediğini söyleyen Leto şöyle devam etti: Telefonlarımız yoktu, göz teması, televizyon yoktu. Öğretmenler bizi rahatsız hissettirmemek için söylememe kararı almışlar. Los Angeles'a döndüğümde şoka girdim" 

Leto, inziva sonrası bulduğu dünyayı "Zombi istilasına uğramış gibiydi" sözleriyle anlattı. 

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