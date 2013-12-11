İntikamcı porno sitesinin sahibine gözaltı

ABD'nin San Diego kentinde Kevin Bollaert adlı şahıs, internette "intikamcı porno" sitesi işlettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 27 yaşındaki Bollaert, kişilerin mahrem fotoğraflarını istekleri dışında yayınlayan UGotPosted adlı siteyi yönetmekle suçlanıyor.

Sitede, fotoğrafları yayınlanan kişilerin bağlı oldukları sosyal paylaşım sitelerinin bağlantıları yer alıyordu.

Savcılık, söz konusu sitenin, sayfalarında fotoğraflarını yayınladığı kişilerden, resimleri kaldırmak için haraç istediğini de kaydetti.

San Francisco başsavcısı Kamala Harris, yaptığı açıklamada, "Söz konusu internet sitesi, durumdan tümüyle habersiz insanların mahrem fotoğraflarını yayınlayıp, bu kişilerin kamuoyunda düştükleri utanç verici durumdan, hayatlarını mahvedebilecek şekilde ticari yarar sağlamaya çalıştı. Mahrem fotoğraflardan haraç toplayıp kazanç sağlayan internet fırsatçıları hakkında, giriştikleri bu yasa dışı faaliyetlerle ilgili olarak soruşturma yürütülecek ve yargılamaya gidilecek." dedi.

Yetkililer, Bollaert'ın, UGotPosted sitesinde fotoğrafları yayınlanan kişilerden, bu yayınların kaldırılması için 300 dolar para isteyen changemyreputation.com adlı siteyi de yönettiğini belirtti.



Mahkemeye sunulan belgelere göre, Kevin Bollaert, sitesine verilen reklamlardan ayda 900 dolar, changemyreputation.com'un PayPal hesabındaki verilere göre de onbinlerce dolar kazanıyordu.

Polis yetkilileri, siteye 10 binden fazla fotoğraf yüklendiğini ve bunların coğrafi konumlarına göre düzenlendiğini kaydetti.

Fotoğraflara ek olarak, her kaydın Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sitelere bağlantıları ve fotoğrafı yayımlanan şahsın çalıştığı kuruma ve diğer kişisel bilgilerine de yer veriliyordu.

Halen San Diego'daki bir cezaevinde alıkonan Kevin Bollaert, henüz mahkemeye bir itirazda bulunmadı.

Site yöneticisinin adresine gönderilen çeşitli e-postalarda da, fotoğrafları yayınlanan kişilerden gelmiş, "çok zor durumda kaldıklarına" dair ifadeler yer aldığı görüldü.

İntikamcı porno sitelerini kapatmak, fotoğraf kullanımını düzenleyen yasaların eskimiş olması yüzünden çok güç.

Bu tür davalarda, birçok kez davalı taraf, suçun aslında internet sitesinin sahibince değil, söz konusu mahrem fotoğrafları internete yüklemiş olan şahıs tarafından işlendiğini savunarak mahkemede başarılı sonuç elde etti.

UGotPosted sitesini hedef alan savcılar ise, sitenin kimlik hırsızlığı yapma ve haraç toplama iddiasını getirdiler.

ABD'nin çeşitli eyaletlerinde intikamcı porno sitelerinin faaliyetlerine son verilebilmesi için yasalarda değişiklikler yapılmaya çalışılıyor.

Ekim ayında Kaliforniya'da çıkarılan yeni yasa çerçevesinde, birisinin mahrem fotoğraflarını izinsiz basan kişinin 6 ay hapse mahkum edilmesi öngörülyor.